I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Catania hanno arrestato in flagranza un uomo di 48 anni, residente nel capoluogo etneo, con le accuse di tentata violenza sessuale e violazione di domicilio. L’operazione è scattata nel pomeriggio dopo una chiamata al numero di emergenza 112 Nue, che segnalava una violenta aggressione avvenuta all’interno di un’abitazione nel quartiere Cibali.

Quando i militari sono arrivati sul posto, hanno ricostruito rapidamente la dinamica dei fatti: secondo quanto emerso, l’uomo si sarebbe introdotto senza autorizzazione nell’appartamento di una donna di 29 anni, dove avrebbe poi aggredito la vittima. I carabinieri hanno raccolto nell’immediato le dichiarazioni della giovane e di eventuali testimoni presenti, acquisendo elementi utili e dettagli descrittivi fondamentali per risalire all’identità del presunto responsabile.

Sulla base delle informazioni raccolte, è stata avviata subito una perlustrazione della zona circostante. Le ricerche hanno dato esito positivo dopo pochi minuti, quando il 48enne è stato individuato ancora nei pressi dell’abitazione teatro dell’aggressione.

L’uomo è stato quindi fermato e accompagnato presso gli uffici dell’Arma per le procedure di identificazione e gli accertamenti di polizia giudiziaria. Durante le fasi dell’intervento, la situazione è risultata particolarmente tesa: alcuni residenti, richiamati dalle urla e informati dell’accaduto, hanno provato a raggiungere l’arrestato, rendendo necessario l’intervento dei militari per garantire l’ordine e la sicurezza.