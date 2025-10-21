A Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, i carabinieri hanno arrestato una donna di 70 anni, già nota alle forze dell’ordine, per detenzione ai fini di spaccio di droga e detenzione illegale di un’arma clandestina. Durante una perquisizione domiciliare, i militari hanno trovato 35 chili di hashish, 120 grammi di cocaina e una pistola Beretta calibro 9×21 con matricola abrasa, insieme a munizioni, materiale per il confezionamento, telefoni, jammer e rilevatori di frequenza.

Nascondiglio in cucina

La droga era stata nascosta in un nascondiglio, il cui accesso era possibile solo rimuovendo il mobilio della cucina. L’operazione di controllo si è svolta con il supporto dei militari del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale carabinieri di Brindisi, personale dello Squadrone Eliportato Cacciatori Puglia e del Nucleo Cinofili Carabinieri di Modugno, in provincia di Bari. La donna è stata portata nel carcere di Lecce, dove sarà a disposizione dell’autorità giudiziaria.