Abuso di Ozempic: la sorella di Kate Moss, Lottie, è stata ricoverata in ospedale: “La decisione peggiore che abbia mai preso”

Dopo aver ricevuto il farmaco senza una Po prescrizione medica adeguata, Lottie ha affermato di “non essersi mai sentita così male in vita sua”, riferisce Ingrid Vasquez su People.

Lottie Moss racconta con sincerità un’esperienza spaventosa avuta assumendo Ozempic .

La modella 26enne, sorellastra minore di Kate Moss , ha raccontato il motivo per cui ha deciso di assumere il farmaco per il diabete, diventato un popolare coadiuvante nella perdita di peso, nel suo podcast Dream On .

“Non vi mentirò, ragazzi. Ci ho decisamente provato. Qualche mese fa non ero felice del mio peso”, ha confessato Moss.

Mi sono procurata Ozempic sottobanco

“Avevo un’amica, e lei poteva procurarmelo. Era un po’ sottobanco. Non vi mentirò”, ha detto. “Era di un medico, ma non è che vai in uno studio medico e lui te lo prescrive, ti misura la pressione e ti fa degli esami, che è ciò di cui hai bisogno quando prendi qualcosa come Ozempic”.

Moss ha affermato che, sebbene “non sia realmente pensato per la perdita di peso di persone che non sono di corporatura molto grande”, la quantità che stava assumendo “era in realtà pensata per persone che pesano 100 chili e oltre, e io sono nella fascia dei 50”.

“Sono queste piccole cose che avrei voluto sapere prima di assumerlo”, ha detto, sottolineando che se l’è iniettato nella gamba invece che nello stomaco per sentirsi “meno male”.

“È stata la decisione peggiore che abbia mai preso, quindi se questo è un avvertimento per qualcuno, per favore, se state pensando di farlo, non fatelo. Cioè, non ne vale la pena. Preferirei morire in qualsiasi momento piuttosto che farlo di nuovo”, ha detto Moss.

Oltre a non aver avuto un calo di peso “sano”, la conduttrice del podcast ha detto che vomitava, si sentiva “molto nauseata” e “non si era mai sentita così male in vita sua” durante le due settimane in cui ha assunto il farmaco.

Quindi, è stato necessario il ricovero in ospedale

“Un giorno mi sentivo così male. Ho detto alla mia amica: ‘Non riesco a tenere giù l’acqua. Non riesco a tenere giù il cibo, niente liquidi, niente. Devo andare in ospedale. Mi sento davvero male'”, ha ricordato.

Moss ha detto che i suoi occhi erano “quasi concavi” quando lei e il suo amico sono arrivati al pronto soccorso alle 3:00 del mattino

Incontrò un’infermiera che le disse che stava assumendo la quantità sbagliata di Ozempic e che aveva avuto una crisi convulsiva a causa della disidratazione in cui si trovava dopo essere stata trasferita in un’altra area dell’ospedale.

“Sinceramente è stata la cosa più spaventosa che mi sia mai capitata nella vita”, ha aggiunto, lanciando un messaggio ai suoi fan.

“Spero che parlandone e raccontando la mia esperienza, possa essere una lezione per alcune persone sul fatto che non ne vale la pena. È per il diabete, non per perdere peso, davvero”, ha detto, incoraggiando i suoi sostenitori a “essere felici del proprio peso”.