Erano usciti dal caseificio di Fonni dove lavoravano alle 14.30. Fino alle 17 si vedevano in giro per il paese. Erano amici inseparabili Michele Coinu di 21 anni, Lorenzo Figus di 17, Marco Innocenti di 18 e Michele Soddu di 22, i giovani morti nell’incidente stradale avvenuto ieri notte sulla provinciale 69 alle periferia di Fonni (Nuoro). Tre si frequentavano da piccoli, stessa scuola.

Incidente a Fonni: quattro giovani vite spezzate

Sin da giovani partecipavano alle pariglie a cavallo e uno di loro ieri pomeriggio avrebbe dovuto accudire alcuni maiali in un allevamento vicino. Forse tutti avevano deciso di accompagnarlo e poi tornare in paese. Oppure facevano solo un giro poco fuori il paese. Viaggiavano assieme sulla Fiat Punto rossa in direzione Fonni dove avrebbero – a quanto sembra – dovuto partecipare a una cena.

Ma in una curva sulla provinciale 69 a pochi chilometri dal centro abitato l’auto è uscita di strada e si è schiantata contro due alberi prima di finire in una scarpata. Quando la sera si sono perse le loro tracce e i telefoni sono rimasti muti, più o meno alle 20.30, è scattato l’allarme.

“Una tragedia immane”

Prima della mezzanotte la tragica scoperta dopo ore di ricerche da parte dei soccorritori e degli amici e parenti dei quattro. Il paese della Barbagia è attonito di fronte a questa tragedia ma il cordoglio si estende anche alle comunità montane vicine. A Desulo, paese che i ragazzi hanno sempre frequentato, per oggi il sindaco Gian Cristian Melis ha proclamato il lutto cittadino ed esposto le bandiere a mezz’asta nel palazzo comunale.

“E’ una tragedia immane anche per la nostra comunità dove i ragazzi venivano spesso ed erano benvoluti da tutti – ha detto all’ANSA il primo cittadino – Erano attesi da noi per la manifestazione ‘La montagna produce’ che si terrà questo fine settimana. Stamattina la mia prima telefonata è stata alla collega Daniela Falconi alla quale ho espresso la mia vicinanza e il mio abbraccio e ho chiesto di portarli da parte della mia comunità anche alle famiglie delle giovanissime vittime. Stasera nel consiglio comunale ci raccoglieremo in un minuto di silenzio per i quattro giovani volati via troppo presto”.