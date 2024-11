I passeggeri di un treno diretto a Locarno della compagnia svizzera Tilo, nella giornata di ieri, martedì 26 novembre, sono rimasti bloccati all’interno del convoglio per cinque ore poco fuori dalla stazione di Milano. Il guasto ha provocato ritardi fino a 90 minuti anche per altri treni. I passeggeri, alla fine di questa interminabile attesa trascorsa, fra l’altro, al buio, dato che il treno non aveva luce, sono riusciti a salire a bordo di un altro convoglio grazie all’aiuto dei Vigili del fuoco.

Nessuna comunicazione e bagni inagibili

La vicenda è raccontata dal Corriere della Sera. Il treno era partito puntuale alle 13:43 e si è fermato per un guasto tecnico a poco più di un chilometro dalla stazione. Vista la vicinanza, per i passeggeri sarebbe stato possibile rientrare a piedi. Chi era a bordo, invece, è stato costretto a rimanerci per ben cinque ore, senza acqua e luce. A molti si è scaricato il telefonino e non hanno potuto comunicare con l’esterno. Nessuna possibilità, inoltre, di andare in bagno, poiché i servizi erano inagibili, essendo bloccati.

Da parte del personale di bordo non c’è stata alcuna comunicazione, se non quella data quando il treno si è bloccato: “A causa di un guasto tecnico, ripartiremo tra un paio di minuti”. Non c’è stata nessuna assistenza da parte dello staff, racconta una passeggera. A bordo c’erano anche bambini piccolissimi che necessitavano di essere cambiati. Esausti e infreddoliti, alcuni passeggeri hanno chiamato la Polizia. La centrale le ha risposto che le autorità erano già state allertate e che si stava lavorando per ripristinare la situazione. La fine di questa disavventura è arrivata poco dopo le 19, quando i passeggeri sono potuti salire a bordo di un altro treno.