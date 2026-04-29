Un drammatico incidente si è verificato in una frazione di Sant’Angelo a Cupolo, in provincia di Benevento, dove un ragazzo di 18 anni ha perso la vita in circostanze tragiche. Secondo una prima ricostruzione, il giovane avrebbe parcheggiato la propria auto in una strada in forte pendenza, convinto di averla messa in sicurezza, prima di scendere per caricare dei bagagli.

Una volta sceso, il ragazzo si sarebbe accorto che il veicolo stava iniziando a muoversi autonomamente lungo la discesa. Nel tentativo disperato di fermarlo, avrebbe cercato di risalire sull’auto, ma è stato travolto senza riuscire a evitare l’impatto. I soccorsi sono intervenuti rapidamente, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. Sono in corso accertamenti delle forze dell’ordine per chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità.