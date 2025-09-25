La sezione giurisdizionale della Corte dei conti dell’Emilia-Romagna ha condannato una ex dipendente del policlinico Sant’Orsola di Bologna a risarcire, in favore dell’azienda ospedaliera universitaria, il danno di 130mila euro, accogliendo integralmente la richiesta della Procura regionale. Oltre dieci anni fa, la donna era stata condannata penalmente per la stessa vicenda, mentre ora è arrivata anche la condanna al maxi-risarcimento.

6 giorni di lavoro in 9 anni

Stando a quanto ricostruito, l’ex dipendente del policlinico avrebbe lavorato appena 6 giorni nell’arco di 9 anni, sfruttando due finte gravidanze corredate da certificati di malattia illegittimi, che le hanno permesso inoltre di usufruire di una serie di benefit fiscali. Oltre a un danno patrimoniale di 69.370 euro, corrispondente alle somme percepite con i 56 certificati attestanti false malattie, è stato disposto dai giudici anche il risarcimento del danno d’immagine, pari a 60mila euro.

La donna, in precedenza, era stata già condannata al risarcimento, in favore della stessa azienda ospedaliera, del danno per false attestazioni di gravidanze in realtà inesistenti, quantificato in circa 67 mila euro. La vicenda ha avuto seguito in sede penale, con la condanna a tre anni per il primo procedimento e di un anno e otto mesi nel secondo, per truffa e falso ideologico.