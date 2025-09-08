Un grave episodio di intossicazione alimentare ha interessato il comune di San Marcellino, in provincia di Caserta, dove sessanta persone sono risultate contagiate da salmonella dopo aver consumato pasti in un ristorante tra il 31 agosto e il 4 settembre. Tra i casi più delicati vi sono un bambino di appena 18 mesi e una donna incinta. I sintomi riscontrati nei pazienti sono stati tipici dell’infezione: vomito, diarrea e febbre. La prima segnalazione è arrivata il 2 settembre, quando oltre venti persone appartenenti allo stesso nucleo familiare si sono recate nei pronto soccorso di Marcianise e Aversa con un quadro clinico analogo. Nei giorni successivi sono emersi nuovi episodi, tutti ricondotti al medesimo locale, seppur in momenti differenti.

Indagini e ipotesi sul contagio

L’Asl di Caserta è intervenuta immediatamente disponendo la chiusura temporanea del ristorante coinvolto e avviando indagini sanitarie approfondite. Dai primi controlli non sono emerse gravi carenze igieniche strutturali, motivo per cui l’attenzione degli inquirenti si concentra sull’eventuale presenza di un portatore sano tra i dipendenti, che avrebbe potuto diffondere il batterio a causa di scarsa igiene personale. Campioni di alimenti e test sul personale sono al vaglio per ricostruire con precisione la catena dei contagi. Intanto, l’azienda sanitaria ha rivolto un appello alla popolazione: chiunque presenti sintomi sospetti e abbia frequentato il locale nei giorni indicati è invitato a rivolgersi immediatamente al proprio medico per gli accertamenti del caso.