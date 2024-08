90enne esce la mattina, perde l’orientamento e muore sotto il solleone in un prato a 10 km da casa

Un uomo di 90 anni è morto oggi in provincia di Lecce colpito da un malore probabilmente dovuto al gran caldo. Vito Ferrari, questo il suo nome, residente ad Alezio, sarebbe uscito di casa verso le 9.30 e poi avrebbe perso l’orientamento percorrendo molta strada a piedi, sotto un sole cocente. E’ stato ritrovato morto a circa sette chilometri di distanza dal suo paese.

Un malore probabilmente dovuto al gran caldo

L’anziano era atteso per il pranzo di Ferragosto dal nipote. Per questo, quando non lo ha visto arrivare, ha allertato i carabinieri. Tutti si sono messi in azione per trovare Vito, anche il sindaco che è salito in auto e ha contribuito alle ricerche.

Un testimone, che si era accorto dello smarrimento dell’uomo, lo aveva notato dalle parti di casa sua. Non riusciva a ricordarsi dove avesse parcheggiato.

Isolata la cellula che localizzava il telefonino dell’anziano signore, il campo di ricerca si è ristretto. Non ci è voluto molto per trovarlo. Troppo tardi. Vito non respirava più. Lo hanno trovato nel pomeriggio in una campagna vicino a Parabita, a quasi 10 km da Alezio.