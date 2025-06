Un ragazzo di 14 anni stava utilizzando un’altalena riservata ai bambini nel parco Pertini di Miramare, a Rimini, facendola roteare pericolosamente sopra le teste dei più piccoli. Durante un controllo della Polizia Municipale, gli agenti sono intervenuti per segnalare che l’altalena era destinata a bambini sotto i 12 anni, secondo il regolamento comunale. La madre del ragazzo, presente sul posto, ha minimizzato la questione, sfidando anche gli agenti: “Se si rompe, la ripago”. Tuttavia, secondo i vigili, il comportamento del ragazzo era rischioso e non conforme all’uso previsto dell’attrezzatura. Dopo un breve momento di tensione, la situazione è rientrata. Nei giorni successivi, alla donna è stata però notificata una multa di 50 euro per l’utilizzo improprio dei giochi da parte di un minore sopra l’età consentita. La vicenda, risalente al 28 marzo, è diventata pubblica solo ora, dopo il ricevimento della sanzione.