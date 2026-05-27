Non tutti sanno che alcuni numeri riportati sulla patente di guida possono indicare limitazioni precise alla circolazione. Si tratta dei cosiddetti codici armonizzati europei e nazionali, inseriti nella colonna 12 del documento, che segnalano eventuali restrizioni personali, adattamenti del veicolo o abilitazioni particolari. Tra i più comuni ci sono il codice 01, che indica l’obbligo di lenti correttive, il 95 per i conducenti professionali, il 71 che segnala un duplicato e il 02 relativo all’uso di protesi acustiche.

Particolare attenzione merita però il codice 78, spesso sottovalutato da chi consegue la patente ma capace di incidere concretamente sulla libertà di guida. Quando questo codice compare sul documento, infatti, il conducente non può guidare qualsiasi automobile.

Cosa significa avere il codice 78 sulla patente

La presenza del codice 78 indica che il titolare ha sostenuto e superato la prova pratica dell’esame di guida utilizzando un veicolo dotato esclusivamente di cambio automatico. Questo comporta una limitazione ben precisa: la patente abilita soltanto alla guida di mezzi con trasmissione automatica.

La prova teorica resta identica a quella sostenuta da chi consegue una patente senza restrizioni, ma la modalità con cui viene affrontata la prova pratica determina questa annotazione specifica. Molti candidati scelgono questa strada perché guidare un’auto automatica durante l’esame è generalmente considerato più semplice, soprattutto per chi ha difficoltà con frizione, partenze in salita e gestione delle marce. Una scelta apparentemente comoda che, però, può avere conseguenze importanti nel tempo.

I rischi per chi guida un’auto con cambio manuale

Mettersi al volante di un’auto con cambio manuale pur avendo il codice 78 equivale, dal punto di vista normativo, a guidare un veicolo per il quale non si è abilitati. In pratica, la legge considera questa condotta assimilabile alla guida senza patente valida per quella specifica categoria di mezzo.

Le conseguenze possono tradursi in sanzioni amministrative anche pesanti, oltre a possibili complicazioni in caso di controlli o sinistri stradali. Il problema si presenta soprattutto nella vita quotidiana: può capitare di dover usare l’auto di un familiare, un veicolo sostitutivo o un’auto a noleggio che disponga solo del cambio manuale. In questi casi la limitazione può trasformarsi in un ostacolo concreto.

Come eliminare la restrizione dalla patente

Fortunatamente oggi rimuovere il codice 78 è più semplice rispetto al passato. Se prima era necessario sostenere nuovamente l’esame pratico presso la Motorizzazione con un’auto a cambio manuale, la normativa è stata semplificata. Grazie alla circolare ministeriale del 19 settembre 2019, per le patenti di categoria B e superiori è sufficiente frequentare un corso specifico in autoscuola della durata minima di sette ore.

Il percorso è dedicato all’apprendimento della gestione del cambio manuale, con particolare attenzione a frizione, cambi di marcia e partenze in salita. Al termine viene rilasciato un attestato che consente l’aggiornamento della patente e la rimozione della limitazione, garantendo così piena libertà nella scelta e nella guida di qualsiasi automobile.