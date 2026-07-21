A 57 anni ha realizzato il sogno più grande: diventare mamma. È la storia di una coppia che, grazie ai progressi della medicina della riproduzione, è riuscita a coronare un percorso lungo e complesso. Il bambino è nato sabato 18 luglio nella clinica Villa Stabia di Castellammare di Stabia, nel Napoletano, ed è in buone condizioni di salute.

La storia

La donna, di origine straniera e molto riservata, è stata seguita dall’équipe guidata dal dottor Alfonso Maria Irollo, ginecologo di Gragnano e specialista in medicina della riproduzione e medicina rigenerativa. Il percorso era iniziato nel centro di Pma di Gragnano, dove alla fine dello scorso anno era stato effettuato il transfer embrionario che ha portato alla gravidanza.

“Questo caso rappresenta un risultato di particolare rilevanza clinica, ottenuto grazie a un percorso altamente personalizzato di medicina della riproduzione, frutto dell’integrazione tra tecniche avanzate di Pma, selezione clinica della paziente e protocolli terapeutici innovativi”, si legge nella nota del gruppo Omnia Salute-Pma e medicina rigenerativa.

Irollo ha spiegato: “Ogni percorso di infertilità è unico e richiede una strategia costruita su misura. La nascita di questo bambino rappresenta innanzitutto una grande gioia per la coppia. È anche la conferma che l’integrazione tra procreazione medicalmente assistita, medicina rigenerativa e personalizzazione dei trattamenti può offrire nuove opportunità anche in situazioni particolarmente complesse”.

Madre e neonato stanno bene. La coppia ha espresso “grande emozione e felicità per il raggiungimento di un obiettivo inseguito con determinazione”.