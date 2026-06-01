Fino al 20 febbraio del 2020, Codogno era un non particolarmente grosso comune del basso-lodigiano, punto di riferimento di una comunità operosa e dinamica. Quel giorno Codogno saltò, come si dice, agli onori delle cronache diventando tristemente famoso in tutta Europa perché qui fu scoperto il paziente zero Covid, qui era l’epicentro di una epidemia di un virus subdolo e mortale.

La Notte Bianca del 4 luglio

Oggi, a qualche anno di distanza, quella ferita continua a sanguinare, per questo dobbiamo raccontare una polemica che divide la città a motivo del concerto principale della Notte bianca organizzata dal Comune per la serata del 4 luglio.

Ospite d’onore, con tanto di patrocinio del sindaco, il cantautore Enrico Ruggeri, universalmente conosciuto come artista, incidentalmente seguito (e, simmetricamente, per lo stesso motivo detestato) come portabandiera no-wax.

La capogruppo Pd contesta il patrocinio in Consiglio comunale, non tanto per le posizioni no-vax di Ruggeri, quanto perché analoghe iniziative promosse da enti o associazioni sono state sempre respinte a Codogno, proprio in considerazione del numero dei morti e della particolare sensibilità alla vicenda. Respinte per i “comuni mortali”, accettate, con strizzata d’occhio, per i grandi nomi dello spettacolo cui si applicherebbe uno standard valutativo privilegiato.

La questione è scivolosa. “Una scelta che può essere compresa e persino condivisa – spiega Maria Cristina Baggi del PD -. Un’amministrazione pubblica ha il diritto, e in alcuni casi il dovere, di valutare se concedere il proprio patrocinio a iniziative che rischiano di avallare posizioni antiscientifiche”.

Per il sindaco Francesco Passerini, non c’è problema e accusa il Pd di voler censurarele opinioni. “L’arte, come lo sport, non dovrebbe essere soggetta a censure, come invece il PD pare auspicare contestando la presenza di Ruggeri a Codogno”. Si vedrà se Ruggeri riceverà più applausi che fischi.