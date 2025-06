Domenica il nuovo parroco è stato salutato da circa mille persone nella cattedrale di Lucca: tra loro molti membri della comunità cingalese. Non c’erano però i genitori ai quali è stato rifiutato un visto turistico per poter giungere in Italia e prendere parte alla cerimonia in suo onore.

L’arcivescovo, durante la cerimonia di domenica ha detto: “Un grande Paese come il nostro, che è stato faro di civiltà e di umanesimo, si è mostrato prigioniero delle proprie paure. Fino al punto di negare un visto turistico a un papà e una mamma che volevano partecipare all’ordinazione del figlio. Il Signore ci aiuti ad essere davvero una Chiesa capace di portare speranza a un mondo che evidentemente ha più paura che fiducia nel futuro”.

Giulietti ha annunciato che scriverà un messaggio al Ministero degli esteri italiano e all’Ambasciata italiana in Sri Lanka.