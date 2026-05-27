Dal 1 giugno numerosi utenti potrebbero ritrovarsi improvvisamente impossibilitati ad accedere a Netflix dal proprio smartphone. La piattaforma di streaming ha infatti aggiornato i requisiti minimi necessari per utilizzare l’applicazione, escludendo una lunga lista di dispositivi ormai considerati obsoleti.

Una decisione che riguarda sia il mondo Android sia quello Apple e che si inserisce nel percorso di costante aggiornamento del servizio. L’obiettivo, secondo quanto comunicato, è migliorare la sicurezza generale dell’applicazione e garantire la piena compatibilità con le funzionalità più recenti introdotte sulla piattaforma.

Per molti utenti lo smartphone rappresenta il principale strumento per guardare film e serie TV durante viaggi, pause lavorative o momenti di relax. Per questo motivo il cambiamento rischia di avere un impatto concreto su migliaia di abbonati.

Quali smartphone non supporteranno più Netflix

Con il nuovo aggiornamento, l’app sarà utilizzabile soltanto sui dispositivi con Android 9.0 o versioni successive e sugli iPhone compatibili con iOS 18 o versioni più recenti. Per quanto riguarda Android, tra i modelli destinati a perdere il supporto figurano diversi dispositivi storici come il Samsung Galaxy S3, il Galaxy Note 2, il Galaxy Grand Prime, l’LG Optimus L5 e L7, l’LG G2, oltre a modelli Sony come Xperia Z, Xperia Z1 e Xperia E3.

Sul fronte Apple, invece, non saranno più compatibili tutti gli iPhone che non possono aggiornarsi a iOS 18. Tra questi rientrano iPhone X, iPhone 8 e 8 Plus, iPhone 7 e 7 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus e il primo iPhone SE.

Su questi dispositivi l’app potrebbe non essere più installabile, non ricevere aggiornamenti o smettere del tutto di funzionare.

Perché Netflix ha deciso di interrompere il supporto

La scelta segue una logica comune nel settore tecnologico. Con il passare del tempo, mantenere la compatibilità con sistemi operativi datati diventa sempre più complesso, soprattutto sul fronte della sicurezza informatica e delle prestazioni.

Le versioni più recenti dell’app richiedono infatti tecnologie software avanzate che i dispositivi meno recenti non riescono più a supportare. Questo permette a Netflix di offrire un’esperienza più fluida, veloce e sicura, introducendo nuove funzioni senza dover adattare continuamente il servizio a hardware ormai superati.

Come verificare se il tuo smartphone è compatibile

Controllare la compatibilità del proprio dispositivo è semplice. Su Android basta aprire Impostazioni, selezionare Informazioni sul telefono e poi consultare la sezione dedicata al software per verificare la versione del sistema operativo installata. Su iPhone, invece, è sufficiente entrare in Impostazioni, toccare Generali e poi Info, dove compare la versione di iOS attualmente in uso.

Se il dispositivo non può essere aggiornato ai requisiti richiesti, dal 1 giugno non sarà più possibile utilizzare regolarmente Netflix tramite app. In quel caso l’unica soluzione sarà cambiare smartphone o accedere da dispositivi alternativi compatibili.