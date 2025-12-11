Per sfuggire al freddo delle notti modenesi, alcune persone senza casa hanno trovato rifugio nei loculi vuoti del cimitero di San Cataldo, come spiega la Gazzetta di Modena. Nella zona monumentale, raccontano, alcuni loculi a livello terra sono stati trasformati in giacigli di fortuna, con coperte, cuscini e persino materassi.

L’emergenza abitativa in città emerge anche dai dati: un’inchiesta di Sunia e Cgil, presentata ieri, evidenzia che Modena ha registrato l’incremento più alto dei canoni medi per le stanze in affitto nell’ultimo anno, passati da 385 a 506 euro, pari al 31% in più. In città sono disponibili circa 4-5.000 stanze in affitto; il 67% supera i 400 euro, il 40% supera i 500 euro, con punte fino a 900 euro per camere con bagno privato.