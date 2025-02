A Montevarchi (Arezzo) dal 2017 un regolamento comunale prevede che ai bambini con i genitori morosi con il servizio mensa venga servito solo pane e olio.

La denuncia dei consiglieri comunali del Partito Democratico

“Questa modalità, già in passato oggetto di polemiche e critiche da parte di famiglie e cittadini – scrivono i consiglieri comunali del Partito Democratico Elisa Bertini, Letizia Baldetti, Samuele Cuzzoni e Luciano Rossetti, e la segretaria Sara Brogi – rappresenta una pratica inaccettabile, ingiusta e profondamente lesiva per i bambini coinvolti, per il gruppo classe e per il personale che deve eseguire queste azioni”.

“È inammissibile – si legge – che l’amministrazione comunale, con l’assessora competente Sandra Nocentini in prima linea, non abbia ancora modificato un regolamento che di fatto discrimina i più piccoli in un luogo deputato all’educazione e alla formazione degli uomini e delle donne del domani. Una comunità civile e solidale non può accettare che si applichino misure discriminatorie nei confronti di minori”.