“Appiccia ‘a moto Babà!”, e via capelli al vento e occhiali da sole: la foto dell’hipster in scooter con un grosso cane al seguito appollaiato dietro sui Ponti Rossi a Napoli fa venire in mente più Napo Orso Capo e una strada trasformata in parco giochi per adulti che una pericolosa e impunita deriva del traffico cittadino.

Il post indignato di Francesco Emilio Borrelli

Tuttavia non si possono non condividere allarme e indignazione rilanciati sul profilo Facebook dal deputato di Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli: “Siamo alla follia. Quest’uomo porta il suo cane in sella alla moto, mettendo a rischio lui e chi gli sta intorno”. Tutto vero, in effetti qui non si è dalle parti del rispetto del codice della strada, ma siamo nei meandri della follia umana. E poi, povera bestia, qualcuno gli ha mai chiesto se scorrazzare a tutta velocità fosse di suo gradimento?