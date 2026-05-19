A Roma uomo di 68 anni è finito in ospedale dopo essere stato pugnalato al petto con un paio di forbici al culmine di una lite. I fatti, avvenuti in via Flavio Stilicone, risalgono allo scorso 16 maggio. Secondo quanto ricostruito, intorno alle 23 l’uomo avrebbe chiesto al suo vicino 29enne di abbassare il volume della musica. Avrebbe quindi rimproverato il vicino recandosi di fronte alla porta del suo appartamento. La situazione è però degenerata rapidamente e la reazione del 29enne è stata violentissima.

Tentato omicidio

Dopo una breve lite, infatti, il giovane ha afferrato un paio di forbici e ha colpito l’uomo al petto ferendolo gravemente. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi e il 68enne è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Vanni. Le sue condizioni sono apparse subito critiche ma non sarebbe in pericolo di vita. L’aggressore, invece, è stato arrestato dagli agenti del commissariato Prenestino della Polizia di Stato con l’accusa di tentato omicidio.