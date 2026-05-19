Avrebbe abusato di alcune ragazze minorenni alle quali dava lezioni private di musica all’interno di una scuola di danza. Per queste ragioni, lo scorso 8 maggio (la notizia è stata resa nota dalla Procura della Repubblica di Napoli oggi) gli agenti di polizia giudiziaria in servizio al commissariato di San Giorgio a Cremano, hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 66 anni.

L’uomo è accusato di violenza sessuale aggravata, poiché commessa ai danni di ragazzine minorenni, una delle quali ha meno di 15 anni. L’arresto è il risultato di una indagine che ha portato alla scoperta di diversi atti subiti dalle minorenni, all’interno di una scuola di danza, risultata del tutto estranea ai fatti contestati, di San Giorgio a Cremano (Napoli).

Nella struttura il 66enne svolgeva lezioni individuali di musica. Le molestie, in base a quanto stabilito dalle indagini, sarebbero avvenute all’interno di una saletta messa a disposizione per lo svolgimento del corso di musica. Fondamentali le intercettazioni ambientali audio-video, la cui visione in diretta ha consentito agli agenti di cogliere l’uomo in flagranza di reato. Quindi si è proceduto all’arresto, poi convalidato dal gip, con l’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. L’uomo è stato rinchiuso nel carcere napoletano di Poggioreale.