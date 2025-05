Per sentirsi l’odore, meglio la puzza, si sente eccome. Ma non sa di curry, o curcuma o di fritti assortiti e speziati tipicamente orientali. L’ordinanza del Comune di Palma Campania, anche detta Bangla Campania per la presenza di una grande comunità bengalese, odora, come dire, un po’ di razzismo odorigeno o olfattivo, per usare i termini del sindaco che l’ha presentata.

L’ordinanza del sindaco Nello Donnarumma

In pratica, il sindaco Nello Donnarumma ha preso questo provvedimento contro le “molestie olfattive” prodotte dalle cucine: fino a 500 euro di multa se si supera un livello tollerabile di cattivi odori, a discrezione e arbitrio delle narici degli agenti della polizia locale. Dice il sindaco che sono gli stessi cittadini ad aver chiesto provvedimenti, lettere e segnalazioni di insofferenza nasale.

Qualità dell’aria e dignità dei cittadini

Di seguito il testo integrale delle spiegazioni del sindaco su X, a proposito dell’ordinanza n. 105.

“Ho firmato l’ordinanza n. 105 con cui viene fatto divieto di emissione di molestie olfattive su tutto il territorio comunale. La polizia municipale e le altre autorità competenti potranno sanzionare gli odori molesti provenienti da attività commerciali, laboratori, cucine e abitazioni private particolarmente dedite alla preparazione, cottura o conservazione dei cibi.

Gli accertamenti, salvo che non costituiscano reato, possono portare a sanzioni amministrative fino a 500,00 euro per ogni emissione di odori disagianti e molesti.

Si tratta di un provvedimento necessario e urgente adottato a seguito delle numerose segnalazioni pervenute e volto a tutelare salute pubblica e vivibilità urbana prima che il fenomeno diventi una vera e propria emergenza.

Perché siamo convinti che una città che rinuncia a difendere la qualità dell’aria rinuncia a difendere la dignità dei suoi cittadini”, scrive il primo cittadino di Palma Campania in un post sui social.