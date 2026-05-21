Sui social sono diventate virali le immagini della lunga fila di alpinisti in marcia verso la vetta dell’Everest. Il video mostra circa 274 alpinisti che avanzano lentamente sul versante nepalese lungo il tratto finale. Il numero di persone in coda segna un nuovo record di ascensioni in una singola giornata, superando il precedente primato di 223 scalatori stabilito nel 2019. Molte delle spedizioni organizzate per la vetta si sono concentrate proprio sul versante nepalese a causa della chiusura di quello tibetano per il mancato rilascio dei permessi da parte delle autorità cinesi. Questo nuovo record di alpinisti in coda ha però riacceso il dibattito riguardo all’elevato numero di permessi concessi durante la stagione delle ascensioni, un fenomeno che guide ed esperti denunciano da anni.