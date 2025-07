Dopo 102 anni di divieto, Parigi riapre ufficialmente alla balneazione nella Senna, proprio in concomitanza con l’arrivo del grande caldo estivo. A partire da sabato 6 luglio e fino al 31 agosto, sarà possibile tuffarsi in alcune aree specifiche e controllate del fiume, come il canale di Grenelle (vicino alla Torre Eiffel), Bercy e il canale Marie, di fronte all’isola di Saint-Louis.

L’iniziativa è frutto di anni di lavori per la riqualificazione ambientale della Senna, e si concretizza simbolicamente a un anno esatto dall’inaugurazione dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. A fare da apripista alla nuova stagione sarà la sindaca Anne Hidalgo, che si tufferà nelle acque del fiume davanti alle telecamere di tutto il mondo.

L’obiettivo, ha dichiarato Hidalgo, va oltre l’evento sportivo: «Rendere la Senna balneabile è una risposta concreta al cambiamento climatico e un investimento nella qualità della vita urbana». Un traguardo storico che realizza finalmente la promessa fatta nel 1988 dall’allora sindaco Jacques Chirac.

Balneazione sicura: zone attrezzate e regole da rispettare

I nuovi spazi per il bagno nella Senna non saranno accessibili ovunque, ma delimitati come piscine galleggianti. Ogni area è dotata di spogliatoi, servizi igienici, docce e arredi da spiaggia, con una capacità compresa tra 150 e 300 persone. La sicurezza è garantita dalla presenza di bagnini e da una struttura senza fondale, tranne nella piscina per famiglie a Grenelle. La profondità media del fiume è di 3,5 metri, quindi il nuoto al di fuori di queste zone resta severamente vietato.

Il Comune punta su un alto afflusso di bagnanti, sostenuto anche dal successo del Bassin de la Villette, attivo dal 2017. Anche la Marna, affluente della Senna, offrirà quest’estate vari punti per il bagno, come la storica spiaggia di Joinville-le-Pont.