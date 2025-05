Nel quartiere Appio Claudio di Roma, all’incrocio tra viale Spartaco e via Lucio Elio Seiano, la situazione è diventata insostenibile. Da oltre cinque anni, una donna lancia quotidianamente grandi quantità di carne e pesce dal suo balcone per nutrire piccioni, gabbiani e cornacchie. Un gesto che, secondo i residenti, ha trasformato la zona in uno “zoo a cielo aperto”. “Con questa situazione, la strada è diventata uno zoo”, lamentano. La titolare di un negozio, intervistata da Il Messaggero, racconta di essere costantemente circondata da circa 150 piccioni. “Nei giorni scorsi avevano mangiato tutto l’asfalto e avevano creato un solco tanto da far venire fuori il filo elettrico”, spiega, descrivendo i danni materiali e il disagio quotidiano.

Le conseguenze sono visibili ovunque: balconi invasi da escrementi, marciapiedi maleodoranti, auto sporche, presenza di roditori e timori per la sicurezza dei passanti a causa delle fioriere instabili sul balcone incriminato. La situazione è degenerata, tanto che i cittadini hanno chiesto l’intervento delle istituzioni.

Le istituzioni intervengono, ma senza risultati concreti

Il Consigliere del Municipio VII, Roberto Colasanti, denuncia: “È una condizione fin troppo tollerata, ora è degenerata”. Nonostante l’intervento ripetuto, ma bonario, della polizia locale, la donna continua imperterrita. “Abbiamo provato a convincerla, ma ogni tentativo è andato a vuoto”, aggiunge Colasanti, annunciando di aver segnalato la questione alla Tutela Ambientale della Polizia Locale.

Il Messaggero ha contattato anche la segreteria del Presidente del Municipio VII, Francesco Laddaga, che conferma l’attenzione sul caso. “Il Municipio ha sollecitato sia la polizia locale che l’Asl, intervenuti più volte con sopralluoghi. L’Asl sta valutando un’ordinanza per problemi di igiene e salute pubblica. Il Municipio, però, può solo sollecitare”. Intanto, i residenti restano in attesa di una soluzione concreta a un problema che ha ormai assunto i contorni di un’emergenza sanitaria.