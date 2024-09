A Torino è allarme per il rapinatore “strangola pensionati”: la cintura al collo e gli agguati alle spalle

A Torino è scattato l’allarme per un pericoloso rapinatore, soprannominato sui giornali locali come il “rapinatore strangola anziani“, che sta seminando il terrore nel quartiere Santa Rita. Il malvivente, descritto come un uomo di carnagione scura di circa quarant’anni, agisce con un modus operandi inquietante e brutale: avvicina le sue vittime, tutte persone anziane, le sorprende alle spalle e le minaccia stringendo una cintura intorno al loro collo. Una volta immobilizzate, ruba i loro oggetti di valore e fugge rapidamente.

Le aggressioni

Finora, i carabinieri hanno confermato tre aggressioni avvenute con questo metodo. La prima vittima è stata un’80enne in via Ala di Stura, a cui il rapinatore ha sottratto il cellulare. Un’altra aggressione è avvenuta in corso Mortara, dove un’anziana è stata salvata dall’intervento tempestivo di alcuni passanti, che hanno impedito al ladro di portare via gioielli e contanti. Infine, un uomo di 86 anni è stato aggredito nell’androne di un palazzo in via Montezemolo.

Le indagini

Le autorità stanno analizzando i filmati delle telecamere di videosorveglianza installate in alcune delle zone colpite, nella speranza di ottenere immagini nitide che possano aiutare a identificare il responsabile. Gli investigatori sono al lavoro per cercare di catturare il rapinatore prima che possa colpire di nuovo. Nel frattempo, la comunità locale è in stato di allerta, e le forze dell’ordine hanno intensificato la sorveglianza nel quartiere per prevenire ulteriori aggressioni.