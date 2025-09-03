Una vicenda che ha lasciato decine di pazienti senza cure e con pesanti debiti sulle spalle sta scuotendo Torino. Uno studio dentistico, situato in via Regina Margherita 177, ha improvvisamente chiuso i battenti a luglio 2025, lasciando incompleti numerosi lavori odontoiatrici. I pazienti, che avevano già pagato cifre comprese tra i 3.000 e i 5.000 euro, si sono ritrovati con protesi non ultimate, impianti incompleti e, in molti casi, finanziamenti ancora da saldare. Prima della chiusura definitiva, gli appuntamenti venivano sistematicamente spostati e successivamente il telefono dello studio è risultato sempre staccato, aumentando i sospetti e il malcontento dei clienti.

Lo sfratto e le accuse

Davanti all’ingresso dello studio è comparso un avviso ufficiale: “Lo sfratto di questi locali è stato eseguito il 17 luglio 2025”, firmato dalla Corte d’Appello. Secondo la proprietaria dell’immobile, il titolare non avrebbe pagato l’affitto sin da gennaio, accumulando debiti anche con il condominio. La stessa donna ha raccontato alla stampa che gli operatori presenti nello studio non erano nemmeno dentisti abilitati, aggravando ulteriormente la situazione. Nel frattempo, un altro cartello appeso nei locali indicava il nome di un dentista, specificando che “non opera più in questa sede” e invitando i pazienti a contattarlo personalmente. Tuttavia, risulta attualmente irreperibile, così come altri responsabili legati all’attività dello studio.

Le conseguenze per i pazienti e la class action

Molti pazienti si trovano ora in una condizione di grande difficoltà: c’è chi ha ancora in bocca denti provvisori, chi ha speso oltre 4.000 euro senza ricevere cure definitive e chi deve ancora onorare i finanziamenti sottoscritti. “Pensavo fossero dentisti seri, poi ho scoperto che non lo erano affatto”, racconta uno dei clienti. A fronte di questa situazione, decine di persone stanno avviando una class action, con il supporto di avvocati, per chiedere giustizia e provare a recuperare quanto perso.