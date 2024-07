Abbandonati e torturati, la drammatica storia dei fratellini di Latina: morsi dai topi e bastonati, uno è cieco

A maggio 2023, due fratellini di sei e otto anni sono stati ritrovati in condizioni disumane in un casale nella provincia di Latina. I piccoli, abbandonati e maltrattati per oltre un anno, presentavano segni di morsi di topo, denutrizione, bruciature di sigaretta e acqua bollente, oltre a ferite da bastonate e percosse. La madre, una donna di ventisei anni, è stata arrestata mentre tentava di fuggire in Francia con gli altri due figli. I maltrattamenti sarebbero iniziati nel 2022, anno in cui la donna si è trasferita nel casale con il suo compagno.

Conseguenze irreversibili e testimonianze scioccanti

Le violenze hanno lasciato segni indelebili sui due fratellini. Il più piccolo è rimasto cieco, mentre l’altro ha riportato una deformazione all’omero. L’agente della squadra mobile che ha ritrovato i bambini ha testimoniato davanti ai giudici, descrivendo una scena straziante: “Non scorderò mai quello che ho visto”. I bambini, incapaci di parlare, si esprimevano a gesti. L’agente ha descritto anche i segni di malnutrizione sui piccoli, con braccia e gambe esili e una pancia gonfia e sproporzionata rispetto al resto del corpo.

Processo e difesa della madre

Attualmente, la madre dei fratellini è l’unica imputata nel processo. Il suo avvocato ha dichiarato che sia la donna che i bambini sarebbero stati vittime dei maltrattamenti del compagno, già denunciato più volte. Nonostante queste dichiarazioni, la madre resta sotto accusa per i gravissimi maltrattamenti inflitti ai suoi figli. Le indagini proseguono per fare piena luce su questa tragica vicenda e assicurare giustizia ai piccoli sopravvissuti a un incubo di abusi e violenze.