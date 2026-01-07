Li hanno abbandonati al freddo, lasciandoli all’interno di una gabbia di ferro sulla statale di Rovereto, in Trentino. I cinque cagnolini sono stati salvati la mattina di martedì 6 gennaio dall’intervento tempestivo delle guardie eco zoofile del Nogez, giunte sul posto in seguito a una segnalazione. Tutti i cuccioli, simil pastore Lagorai-Belga, probabilmente si trovavano lì da ore, se non giorni.

I cagnoli sono stati trovati in buono stato di salute e portati al canile municipale di Rovereto, mentre i veterinari si prenderanno cura della loro salute. “Grazie al canile e alla polizia municipale di Rovereto – si legge in una nota diffusa dal Nogez – e se qualcuno volesse adottarli, può contattare direttamente il canile di Rovereto”.