Alcuni vicini avevano segnalato al 112 continui miagolii e lamenti provenienti da un appartamento. E così, i carabinieri, intervenuti sul posto, hanno trovato un gattino abbandonato, spaventato e denutrito. Il micio, probabilmente, ha vissuto da solo nell’appartamento per un mese. Tutto è avvenuto a Piacenza. La storia è raccontata dal giornale locale Libertà .

La ricostruzione

La proprietaria dell’appartamento, arrivata sul posto, da quel che si è capito, aveva da tempo attivato una pratica di sfratto nei confronti dell’inquilino. Quando i carabinieri sono entrati, hanno trovato un appartamento pieno di sporcizia e degrado. Il gattino, portato via con un trasportino, è stato infine portato in una clinica veterinaria. Qui, racconta Libertà , i veterinari hanno constatato le pessime condizioni di salute in cui versava l’animale e lo hanno trattato per un ricovero, in attesa di affidarlo a terzi. L’inquilino, un camionista di 50 anni, è stato denunciato per abbandono di animali.