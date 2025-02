Ha abusato della nipotina da quando la bambina aveva cinque anni, fino ai nove. Un uomo è stato condannato in primo grado a nove anni. La drammatica vicenda è avvenuta in un comune della Valdelsa, in provincia di Firenze.

Il racconto della bambina

A far emergere il tutto proprio la bambina. La piccola, che per impegni di lavoro della mamma veniva affidava allo zio, avrebbe raccontato alla zia dei “giochi che piacevano allo zio” ma che “dovevano rimanere segreti”. L’uomo l’avrebbe convinta a tacere attraverso promesse e regali. È anche venuto fuori quello che sembrerebbe essere un diario che l’uomo teneva e dove riportava dettagliatamente le vicende vissute con la piccola. Il materiale è stato sequestrato dalle forze dell’ordine.

“Sia io che la mia assistita siamo soddisfatte è stato un esito molto favorevole che abbiamo accolto con soddisfazione. La condanna, seppur in primo grado, è di nove anni. E non sono pochi”, ha dichiarato Maria Borra, legale che ha difeso madre e figlia. Per la donna la conclusione del processo “è stata un po’ una liberazione perché il percorso si è rivelato molto faticoso sia per lei che per la piccola. Ha accolto con favore la condanna perché sua figlia è stata creduta”.