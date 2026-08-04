Ha abusato di una giovane turista in visita a Napoli, precedentemente intorpidita dalla droga che lui stesso le aveva dato. Per questo la Squadra Mobile di Napoli ha arrestato un uomo di 50 anni a cui la Procura partenopea (“sezione fasce deboli della popolazione”, coordinata dal procuratore aggiunto Giancarlo Novelli) contesta i reati di violenza sessuale aggravata e cessione di sostanze stupefacenti (chetamina e crack).

La donna era a Napoli in visita insieme con la famiglia e le violenze, risalenti alla notte tra il 15 e 16 giugno scorsi, sono state commesse dall’indagato in un vicolo buio di piazza Nazionale. Il 50enne, destinatario di una misura cautelare emerso dal gip, è stato rintracciato e arrestato in collaborazione con gli agenti del compartimento per la polizia ferroviaria per la Campania.