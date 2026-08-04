Record del caldo in Italia: se domani saranno 25 le città col bollino rosso di allerta del ministero della salute per le ondate di calore, giovedì 6 agosto le città in rosso saranno 27 su un totale di 27 monitorate. Dal nord al sud, dunque, tutte le città sotto osservazione del campione raggiungeranno condizioni di allerta meteo per il caldo al massimo livello. Il bollino rosso indica infatti il Livello 3 di allerta massima per le ondate di calore, che segnala una vera e propria condizione di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute sia delle persone fragili sia dei soggetti sani e attivi.

Domani, le città in rosso saranno Bolzano, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Viterbo, Bologna, Brescia, Cagliari, Milano, Napoli, Pescara, Venezia, Verona, Catania, Genova, Palermo, Trieste, Ancona e Bari. Messina e Reggio Calabria avranno invece il bollino arancione. Giovedì 6 agosto anche Messina e Reggio Calabria passeranno al bollino rosso.

Se questa è la situazione italiana all’estero non va meglio. In Austria è record assoluto di caldo: la stazione di Vienna-Stammersdorf ha rilevato una temperatura di 40,8 gradi, secondo i dati forniti da Geosphere Austria, un valore mai misurato prima nel paese alpino. È stato superato così il precedente primato risalente al 2013, quando a Deutsch-Altenburg, nella Bassa Austria, si toccarono i 40,5 gradi. L’attuale ondata di calore sta raggiungendo il suo picco tra oggi e domani, giornate per le quali i meteorologi prevedono ancora valori estremi. Per questo la Geosphere ha confermato l’allerta meteo rossa – il livello massimo – per Vienna, il Burgenland settentrionale e il nord-est della Bassa Austria.