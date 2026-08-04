Due persone sono morte negli Stati Uniti a causa dell’epidemia di ciclosporiasi, un’infezione intestinale causata dal parassita Cyclospora cayetanensis. Nelle ultime settimane, la ciclosporiasi ha provocato migliaia di casi di grave diarrea ed ha provocato la morte di due persone, entrambe residenti nel Michigan e affette da importanti patologie pregresse. Le cause sono da ricercare nella disidratazione causata dall’infezione, hanno reso noto le autorità sanitarie dello Stato e i Centers for Disease Control and Prevention (Cdc).

Il Michigan è lo Stato più colpito dall’epidemia, con 11.234 casi segnalati e 193 ricoveri. A livello nazionale i Cdc hanno identificato oltre 18.000 casi in questa stagione: 6.707 sono già stati confermati in laboratorio, mentre altri 11.500 sono ancora in fase di verifica per stabilire se il contagio sia avvenuto negli Stati Uniti. I decessi causati dalla ciclosporiasi sono tutt’altro che frequenti, poiché l’infezione “generalmente non è una malattia mortale”, ha affermato il dipartimento.

Che tipo di malattia è la ciclosporiasi

La Food and Drug Administration (Fda) e i Cdc hanno messo sotto osservazione questa epidemia, il cui focolaio principale è collegato alla lattuga iceberg proveniente dal Messico e distribuita da Taylor Farms de Mexico. L’insalata è stata ora richiamata dal mercato il 17 luglio. Le autorità invitano i consumatori a non consumare i prodotti interessati e stanno proseguendo ad accertare l’eventuale coinvolgimento di altre fonti di contaminazione.