È accusato di violenza sessuale e lesioni personali nei confronti dell’ex fidanzata, verso la quale ha continuato anche dopo la rottura a commettere atti persecutori. Per questo un modello 23enne, che ha sfilato per importanti maison, è stato arrestato dalla Polizia Locale di Milano. Secondo le indagini del Nucleo Tutela Donne e Minori il giovane, tra la fine del 2025 e febbraio 2026, l’uomo avrebbe sottoposto la ragazza, appena più che ventenne, a una lunga serie di violenze fisiche, minacce, aggressioni e comportamenti persecutori, costringendola poi anche a modificare radicalmente le abitudini di vita per timore di incontrarlo. L’ex fidanzata, a quel punto, ha sporto denuncia e fatto avviare le indagini. Il gip di Milano ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare proprio per la possibilità che l’indagato reiteri i reati.