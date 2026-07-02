Condannati a ricevere 21 frustate a testa per essersi baciati senza essere sposati durante una diretta su TikTok. È quanto accaduto in Indonesia, nella regione di Aceh, una delle più conservatrici del Paese a maggioranza musulmana. Protagonisti della vicenda un ragazzo di 22 anni e una donna di 25, giudicati dal tribunale della Sharia. Secondo quanto riportato, la loro colpa sarebbe legata alla violazione delle norme sulla moralità pubblica dopo che il video del bacio era diventato virale sui social.

La sentenza e la punizione pubblica

La coppia era stata arrestata lo scorso aprile. Inizialmente il tribunale aveva stabilito una pena di 25 frustate ciascuno, poi ridotte a 21 dopo i tre mesi trascorsi in carcere. La punizione è stata eseguita pubblicamente in un parco della città, davanti a centinaia di persone. Gli esecutori della pena, vestiti con tuniche e cappucci, hanno colpito i due con una canna di rattan, secondo le modalità previste dalla legge islamica locale.

La Sharia nella provincia di Aceh

L’Indonesia è formalmente uno Stato laico, ma la provincia di Aceh gode di uno status speciale che consente l’applicazione della legge islamica dal 2006, nell’ambito di un accordo con il governo centrale per porre fine a tensioni separatiste. Nel 2015, le autorità locali hanno esteso l’applicazione della Sharia anche ai non musulmani, che rappresentano una piccola percentuale della popolazione della regione.