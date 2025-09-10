Un cinquantenne ciociaro residente a Capistrello, nell’Aquilano, è finito in carcere su decisione del gip del Tribunale di Avezzano con l’accusa di abusi sessuali nei confronti del figlio 17enne. Il giovane avrebbe subito molestie e violenze da parte del padre fin da quando quest’ultimo aveva preso una casa in affitto dopo la separazione dalla moglie.

La denuncia è partita dalla madre del ragazzo, con la quale il figlio si era confidato dopo un iniziale tentennamento. Il cinquantenne ora si trova in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria, che nei prossimi giorni procederà con gli interrogatori per chiarire meglio la vicenda. Nel corso dell’indagine è stato ascoltato anche il minorenne in modalità protetta. L’indagato si sarebbe difeso negando gli abusi e accusando l’ex moglie di aver tramato un complotto contro di lui.