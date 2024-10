Accoltella e uccide la moglie in casa, poi chiama il 112 e confessa

Un drammatico episodio ha sconvolto la cittadina di Solero, in provincia di Alessandria, dove un uomo di 61 anni ha accoltellato a morte la moglie, una donna di 53 anni. L’omicidio è avvenuto all’interno della loro abitazione nelle prime ore del mattino, gettando la comunità locale nello shock e nel dolore.

L’allarme è stato lanciato dallo stesso aggressore, che intorno alle 6 del mattino ha chiamato il numero di emergenza 112 per denunciare l’accaduto. Immediatamente, i soccorsi sono giunti sul posto con un’ambulanza di pronto intervento. Purtroppo, all’arrivo del personale sanitario, per la donna non c’era più nulla da fare: i medici hanno potuto solo constatare il decesso.

Le indagini

Oltre ai sanitari, sul luogo del delitto sono intervenuti anche i carabinieri. Le forze dell’ordine hanno immediatamente avviato le indagini per chiarire le circostanze dell’omicidio e capire le motivazioni che hanno portato a questo tragico gesto. Al momento, si attendono ulteriori sviluppi con l’arrivo di un magistrato, che dovrà fare luce su tutti gli aspetti legati a questo grave episodio di violenza domestica.