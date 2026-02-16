Oksana Murasova, 39enne lituana, ha accoltellato il compagno 50enne a Milano durante una lite. La donna è stata denunciata in stato di libertà per lesioni aggravate: l’autorità giudiziaria ha infatti ravvisato i presupposti della legittima difesa. L’uomo ha riportato una prognosi di 30 giorni e, dopo le cure, ha firmato le dimissioni volontarie dall’ospedale Niguarda.

Secondo quanto riferito dalla donna alla Polizia, il compagno l’avrebbe colpita a pugni durante una discussione. Oksana avrebbe tentato di fuggire, ma lui l’avrebbe raggiunta e bloccata. In quel momento, ha preso un coltello da cucina e lo ha colpito, spiegando così il gesto come reazione alla violenza subita.

Non è la prima volta che Murasova finisce al centro della cronaca: in passato era stata arrestata per l’omicidio dell’allora convivente Bilous Ruslan, di 31 anni, sempre a Milano, per il quale aveva scontato otto anni di detenzione. Inoltre, il 27 novembre scorso le forze dell’ordine erano già intervenute nell’abitazione della coppia, attivando un codice rosso, ma in quell’occasione Oksana non aveva voluto sporgere denuncia.