Un gruppo di cavalli al galoppo tra le auto lungo via Cristoforo Colombo a Roma. Diverse le segnalazioni arrivate intorno alla mezzanotte e i video che riprendono quei momenti. Sarebbero state danneggiate alcune vetture: ferito un cavallo, una poliziotta e un carabiniere.

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Dalle prime ricostruzioni sembra che i cavalli sarebbero scappati dall’area in cui erano radunati in vista della parata del 2 giugno perché imbizzarriti a causa dell’esplosione di alcuni botti che sarebbero stati sparati da un vigile urbano. Sono in corso indagini. Gli animali sono stati recuperati dopo essere stati inseguiti dalle auto della Polizia di Roma Capitale con gli agenti che hanno dovuto fermare il traffico per evitare guai peggiori a persone e animali.