Nei giorni scorsi sui social sono diventate virali le immagini di una rissa che si è scatenata all’esterno dello store Swatch di corso Vittorio Emanuele a Milano. In molti si sono presentati ben prima dell’apertura del negozio per accaparrarsi il “Royal Pop”, una nuova ed esclusiva serie di orologi da collezione: si tratta di un progetto creato in sinergia tra Swatch e Audemars Piguet. L’attesa, però, si è trasformata presto in una vera e propria rissa, con spintoni, pugni e urla che hanno costretto la polizia a intervenire tempestivamente nel tentativo di sedare il clima teso.