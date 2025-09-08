C’è voluto un atto di solidarietà e di prontezza d’animo tra donne per sventare quello che sarebbe stato certamente l’ennesimo femminicidio, nella notte tra sabato e domenica in Veneto.

A salvare la barista di una sala slot dall’assalto a coltellate dell’ex è stata una cliente, che l’ha fatta nascondere, l’ha difesa e ha chiamato le forze dell’ordine. L’episodio ieri sera a Marostica, in provincia di Vicenza, intorno alle 22.50, in un locale a ridosso della famosa “Piazza degli Scacchi”.

La donna, 42 anni, che stava lavorando al bancone della sala slot è stata improvvisamente affrontata dall’ex marito, che è entrato nel locale con un coltello da cucina in mano.

“Il locale era pieno ma sono scappati tutti”

“Non è importante quel che ho fatto, ma quel che andava fatto. C’era un bel numero di maschi nel locale, ma il loro unico pensiero è stato scappare”, ha raccontato poi la donna di 50 anni che ha messo in salvo l’amica.

“Io la conosco quella donna – ha continuato nell’intervista rilasciata al Gazzettino -. Avevamo appena commentato il mio completo bianco e pochi minuti dopo era macchiato del suo sangue. Si è aggrappata a me insanguinata, era terrorizzata, mi implorava. Ho pensato che spettava a me salvarla da quelle coltellate, da quei pugni. Il locale era pieno ma sono scappati tutti. E lei ha chiamato me piangendo. Chiedeva aiuto. Mi chiamava per nome”.

Arrestato 45enne vicentino, recidivo

L’uomo, 45 anni, residente a Rosà (Vicenza), si è avventato contro l’ex moglie, e ha iniziato a colpirla con numerosi fendenti all’altezza del busto, riuscendo raggiungerla al volto e alle braccia, sferrandole calci e pugni al corpo dopo che era caduta a terra.

La donna, gridando e cercando aiuto, ha attirato l’attenzione di alcuni clienti, e ha cercato di scappare per qualche momento alla furia dell’uomo, cercando rifugio in un’altra sala del locale, da dove ha gridato ancora le sue richieste di aiuto. L’ex marito l’ha raggiunta anche lì, insultandola, minacciandola di morte e colpendola ancora.

È stato a quel punto che è intervenuta la cliente del locale, che con sangue freddo si è avvicinata alla vittima, innanzitutto spingendola a nascondersi tra gli apparecchi slot, dove l’ex non l’avrebbe potuta raggiungere. L’uomo non ha smesso di minacciare entrambe, e la cliente è però riuscita a prendere il cellulare e a chiamare il 112.

I carabinieri, arrivati dalla stazione di Marostica e di Bassano del Grappa, hanno individuato subito l’uomo, con i vestiti sporchi di sangue, che alla vista dei militari ha abbandonato a terra il coltello, ed è stato bloccato e arrestato in flagranza.

La vittima è stata soccorsa dagli operatori del Suem 118 e portata all’ospedale di Bassano del Grappa, dove è stata accolta in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita.

La punta del coltello resta conficcata nel gomito

La violenza dei colpi è testimoniata anche dal fatto che l’arma utilizzata, un coltello da cucina dalla lama di 14 centimetri, si è spezzato in più parti. La punta è addirittura rimasta conficcata nel gomito sinistro della donna.

Non è la prima volta che l’uomo aveva aggredito l’ex moglie, sia durante il matrimonio che al termine della relazione. La prima segnalazione di una lite violenta nella coppia risale al 2015, quando i due erano ancora sposati. Dopo la separazione, la donna era andata a vivere a Romano d’Ezzelino, altro comune del circondario di Bassano del Grappa, e lavorava da qualche tempo alla sala slot di Marostica.