Accoltella la figlia alla gola e dice su Tik Tok: “Ordine di Satana”

Una madre è accusata di aver ucciso la figlia di 10 anni tagliandole la gola. Prima di compiere l’orribile gesto, Yingying Xu, 46 anni, ha pubblicato su TikTok Messaggi in cui faceva riferimento a Satana: “Il diavolo Satana mi ha detto che mi ha influenzata interferendo con la mia anima”. La tragedia è accaduta in Australia, nel distretto di Carrara della Gold Coast nel Queensland. La vicenda è stata raccontata dai siti australiani tra cui 7News Sydney, Courier Mail e The Nightlly.com. L’omicidio è stato scoperto dal padre di Sophie, Yun Wang, un professore di scienze alla Griffith University, mentre tornava a casa dal lavoro. Xu è stata trovata quattro ore dopo mentre vagava in una strada vicina. E’ stata arrestata e accusata di omicidio.

La madre, prima di tagliare la gola alla figlia, su TikTok aveva pubblicato diversi video che ora verranno acquisiti nelle indagini. Sophie è stata trovata morta dal padre che, secondo quanto riferito dai vicini, si è messo ad urlare e a piangere dopo il ritrovamento del corpo. La moglie dell’uomo è stata arrestata e non è noto se le verranno concesse attenuanti legate al suo stato mentale. “Non ho intenzione di dichiarare se ci siano o meno problemi di salute mentale perché non è una questione in discussione in questo momento”, ha infatti dichiarato il sergente maggiore Nicole Jackson.

Gli investigatori esaminano i video TikTok

I video di TikTok vengono ora esaminati dagli investigatori nel tentativo di comprendere le motivazioni di Xu. Nei video, si sente Xu che si ritiene sia altamente religiosa, mormorare in cinese riguardo a “Satana”. La 46enne parla più volte anche del “vero Dio” e della Santissima Trinità cristiana.

L’orribile omicidio ha scosso la piccola comunità di Carrara con tributi per Sophie, una bambina uccisa a soli 10 anni. “Non posso credere a quello che è successo perché siamo una comunità molto unita e adorabile“, ha dichiarato un cittadino di Carrara a Sky News Australia. “Era davvero gentile, era una delle ragazze più intelligenti della nostra scuola, si preoccupava davvero di molte persone”, ha dichiarato un compagno di scuola di Sophie.