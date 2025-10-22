Una donna di 62 anni è stata trovata in condizioni gravissime in via Giuseppina Grassini, nel quartiere Bruzzano, a nord di Milano. L’allarme è scattato intorno alle 9.50 di mercoledì 22 ottobre, quando alcuni passanti hanno notato la donna riversa sull’asfalto, coperta di sangue. Le ferite, numerose e profonde, sarebbero concentrate soprattutto sul volto e alla gola e sembrano compatibili con colpi di arma da taglio. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, che l’hanno soccorsa in attesa dell’arrivo del 118. La donna è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Niguarda in codice rosso, dove i medici la considerano in pericolo di vita.

Secondo le prime ricostruzioni, la vittima potrebbe essere stata aggredita all’interno della propria abitazione, situata a pochi metri dal luogo del ritrovamento, e poi sarebbe riuscita a trascinarsi in strada per chiedere aiuto. Gli inquirenti stanno passando al setaccio l’area, mentre i carabinieri hanno assunto la direzione delle indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Le testimonianze e la pista dell’ex marito

Le prime testimonianze raccolte dai vicini delineano un quadro drammatico. “Ho sentito un urlo fortissimo e poi ho visto una ragazza che mi diceva: “L’hanno picchiata, c’è sangue ovunque!””, ha raccontato Antonietta, una residente della zona. La testimone riferisce che l’aggressore sarebbe fuggito subito dopo a bordo di un motorino, indossando un casco che ne ha impedito il riconoscimento.

Altri abitanti del quartiere parlano di un uomo che, da circa un mese, si appostava spesso nei dintorni dell’abitazione della donna. Gli investigatori sospettano che possa trattarsi dell’ex marito della vittima, con cui la donna avrebbe avuto rapporti tesi. I carabinieri sono ora impegnati nelle ricerche dell’uomo, che sarebbe stato visto allontanarsi in scooter pochi minuti dopo l’aggressione.