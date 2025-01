Omicidio in via Tiraboschi, nel centro di Bergamo, oggi poco prima delle 15.30: dalle prime informazioni, un uomo di 40 anni è stato ucciso a coltellate, a pochi passi dal Comune e da Largo Porta Nuova. Sul posto le ambulanze del 118 e le volanti della questura. All’origine ci sarebbe una lite degenerata in un assalto fatale.

La vittima era stata ribattezzata “Lookman”

La vittima si chiamava Mamadi Tunkara, per gli amici “Lookman” per via della somiglianza con l’attaccante dell’Atalanta. Era originario del Gambia ed era il responsabile della sicurezza del supermercato Carrefour di via Tiraboschi.

Stava arrivando in bici al supermercato, probabilmente per iniziare il turno di lavoro. Arrivato all’altezza del passaggio Pierantonio Cividini, è stato spintonato da un uomo di colore sui 40/45 anni. A quel punto Tunkara è caduto a terra, venendo colpito con tre o quattro coltellate. L’accoltellatore è poi scappato in via Moroni ed è ricercato dalla polizia.