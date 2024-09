Addio a Totò Schillaci, l’ex campione delle notti magiche aveva 59 anni

Totò Schillaci è morto. L’ex campione delle notti magiche aveva 59 anni. Schillaci da tempo lottava contro un tumore.

Le prime notizie

Solo ieri sera le sue condizioni si erano ulteriormente aggravate. Il bomber della nazionale, della Juve e dell’Inter era ricoverato nel reparto di pneumologia dell’ospedale Civico a Palermo. I medici che lo curavano da diversi giorni avevamo dichiarato che le condizioni stavano lentamente migliorando ma purtroppo nelle ultime ore lo stato di salute del calciatore è via via peggiorata. Ora la notizia della morte.

La carriera e la lotta contro il tumore

Nato a Palermo il primo dicembre del 1964, Schillaci ha giocato in alcune delle squadre più prestigiose d’Italia e del mondo, tra cui Messina, Juventus, Inter e Jubilo Iwata in Giappone. La sua fama internazionale è esplosa durante i Mondiali del 1990, quando ha segnato gol decisivi per la Nazionale Italiana, diventando un’icona del calcio italiano. Purtroppo, negli ultimi anni, Schillaci ha dovuto combattere contro un tumore fino alla tragica notizia di oggi.

La camera ardente, secondo le prime notizie, potrebbe essere allestita nello stadio Renzo Barbera del Palermo.