Una rivoluzione, una liberazione per tutti i passeggeri. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, in alcuni aeroporti italiani stanno per tornare operativi gli scanner di ultima generazione, ovvero quelli che permettono di portare a bordo, senza estrarli dalla valigia, liquidi come profumi, acqua, vino e olio anche di grandi dimensioni. Da anni, infatti, tutti i viaggiatori affrontano le regole stringenti circa il trasporto di liquidi nel proprio bagaglio a mano, all’ombra di quei temutissimi 100 ml, il limite massimo consentito.

A breve il via libera

Questo rito, piuttosto stressante e per nulla comodo, sta per eclissarsi grazie a un software che riconosce all’istante eventuali esplosivi e mostra immagini tridimensionali e ad alta risoluzione del bagaglio. Non servirà più estrarre i dispositivi elettronici e si potranno portare liquidi, creme e gel ben oltre il limite dei 100 ml. All’interno dei trolley, oltre ai dispositivi portatili, si potranno trasportare anche i liquidi senza più rispettare quel limite. Quella dei 100 ml è una regola che è stata introdotta nel 2006, dopo un tentato attentato con esplosivi liquidi su un volo da Londra per gli Stati Uniti.

L’ok definitivo dovrebbe arrivare già entro questa estate, probabilmente tra fine luglio e inizio agosto. Decisivi per il via libera saranno le verifiche tecniche e l’ok all’algoritmo aggiornato degli apparecchi Hi-Scan 6040 CTiX, che deve arrivare dalla Conferenza europea dell’aviazione civile. In Italia i nuovi scanner, prodotti dalla Smiths Detection, dovrebbero essere installati nei principali scali come Milano Malpensa, Milano Linate, Roma Fiumicino, Bergamo, Catania, Bologna, Torino, già tra la fine di luglio e l’inizio di agosto 2025.