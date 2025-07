Un 25enne è stato arrestato dalla Polizia a Monza, con l’accusa di violenza sessuale aggravata ai danni di una ragazzina di 13 anni. La minorenne lo ha conosciuto su Instagram e ha accettato di incontrarlo credendo avesse 17 anni. Il fermo è avvenuto venerdì 11 luglio, dopo un’attività investigativa. È stata la stesa minore a chiedere aiuto al 112, dopo essere stata aggredita. Gli agenti della Squadra Mobile, intervenuti immediatamente presso l’abitazione della ragazza a Monza, hanno attivato la procedura del “Codice Rosso”.

Cosa è successo

Per una settimana l’uomo, di origine cubana, ha finto di avere quattro anni più di lei per attirarla con l’inganno a incontrarlo e poi violentarla. L’incontro si è concretizzato il 10 luglio scorso, quando il giovane ha dato appuntamento alla minore in stazione a Monza. Lei ha accettato a condizione di non rimanere soli ma una volta in stazione, lui l’ha convinta a seguirlo nei pressi del canale Villoresi, in un’area isolata e solo in quel momento le ha rivelato la sua vera età.

Quando la tredicenne ha opposto resistenza, lui l’ha costretta a subire un rapporto sessuale e quando lei ha tentato di scappare, l’aggressore l’ha minacciata con un coltello e l’ha riaccompagnata alla stazione di Monza. Solo il giorno seguente, confidandosi con un’amica, la ragazzina ha trovato il coraggio di denunciare l’accaduto. Un primo sopralluogo della Polizia Scientifica ha permesso di repertare una bottiglia di Coca-Cola dalla quale aveva bevuto l’aggressore e l’involucro di un preservativo.

A casa del 25enne la Polizia ha trovato un asciugamano e gli indumenti indossati al momento dei fatti, nascosti tra la biancheria sporca e il coltello utilizzato per minacciare la vittima. Il 25 enne, che aveva già un biglietto aereo per la Spagna e la valigia pronta, è stato portato nel carcere di San Quirico.