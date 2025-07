Un ragazzo di 23 anni di Torino è stato vittima di una brutale rapina lo scorso 26 aprile, dopo essere stato adescato su una piattaforma di incontri. La trappola è stata orchestrata da una donna di 46 anni, che, dopo uno scambio di messaggi a sfondo sessuale, ha invitato il giovane nel proprio appartamento. Il ragazzo, ignaro delle vere intenzioni, ha accettato l’invito e si è recato all’appuntamento, convinto di incontrare la donna per un rapporto consensuale.

Ma una volta arrivato, il ragazzo è stato minacciato da un complice della donna, un giovane di 20 anni, armato di coltello da cucina. Sotto la minaccia dell’arma, la vittima è stata costretta a consegnare il cellulare, il bancomat, i vestiti e le scarpe. Ma non è finita lì: la coppia ha poi obbligato il giovane a seguirli presso due sportelli bancomat. Al primo sportello l’operazione è fallita poiché era chiuso, ma al secondo il ragazzo ha prelevato 900 euro, che è stato costretto a consegnare ai due rapinatori prima di essere lasciato libero.

Indagini, identificazione e nuovo arresto

La vittima ha denunciato l’accaduto ai carabinieri della stazione Po Vanchiglia di Torino, che hanno subito avviato le indagini. Grazie alle immagini di videosorveglianza riprese dagli sportelli bancomat, gli investigatori sono riusciti a identificare i due responsabili. La scoperta ha portato a una svolta sorprendente: entrambi i malviventi si trovavano già detenuti nel carcere di Torino per altri reati.

A metà luglio, i carabinieri hanno notificato ai due un nuovo ordine di arresto per la rapina del 23enne. Il 20enne, in particolare, non avrebbe nemmeno dovuto trovarsi a Torino al momento del crimine: era destinatario di un foglio di via emesso dal questore, a causa della sua pericolosità sociale.