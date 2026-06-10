Bill Gates ha parlato al Congresso americano a proposito dei sui suoi rapporti con Jeffrey Epstein in un’audizione avvenuta a porte chiuse. Entrando in aula, Gates si è augurato che la sua testimonianza sia utile alla Commissione di sorveglianza sulla camera per fare giustizia per le vittime. Il magnate ha sempre negato di essere a conoscenza dei crimini del finanziere pedofilo. Secondo il Wall Street Journal, il legame tra i due sarebbe nato attraverso una donna, una collaboratrice del miliardario poi divenuta sua amante e amica intima di Epstein, Melanie Walker.

Gates, durante l’udienza ha dichiarato: “Non avrei mai dovuto incontrare Epstein”. Poi ha aggiunto: “Alla luce di ciò che so oggi, capisco che se anche se avesse procurato i donatori promessi alla Fondazione Gates questo non avrebbe giustificato il fatto di essere associati a lui”. Il miliardario ha ribadito di “non aver mai assistito a comportamenti criminali di Epstein, né avuto alcun indizio che fosse coinvolto in attività illecite”.

Il fondatore di Microsoft ha anche sottolineato di non essere mai stato sulla sua isola, nel suo ranch o nella sua villa in Florida. Bill Gates ha anche dichiarato di non aver mai molestato nessuna ragazza.