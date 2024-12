Un aereo con 72 persone a bordo in volomdall’Azerbaigian alla Russia si è schiantato vicino alla città di Aktau in Kazakistan il giorno di Natale. Dei 62 passeggeri e cinque membri dell’equipaggio a bordo, 27 persone si sono salvate.

Un video dell’incidente ha mostrato l’aereo, che era gestito da Azerbaijan Airlines, che è scoppiato in fiamme mentre colpiva il suolo e poi si alzava di denso fumo nero. I passeggeri insanguinati e lividi potevano essere visti uscire da un pezzo della fusoliera che era rimasto intatto.

Aereo in fiamme

I vigili del fuoco hanno spento l’incendio e i sopravvissuti, tra cui tre bambini, venivano curati in un ospedale vicino.

Azerbaijan Airlines ha detto che l’aereo Embraer 190, con numero di volo J2-8243, aveva volato da Baku a Grozny, la capitale della Cecenia russa, ma era stato costretto a fare un atterraggio di emergenza a circa 3 km (1,8 miglia) dalla città kazaka di Aktau.

Le agenzie di stampa russe hanno detto che l’aereo era stato deviato a causa della nebbia a Grozny.

Le possibili cause

Grozny, la destinazione prevista, è la capitale della repubblica della Cecenia, una regione russa controllata da Ramzan Kadyrov, alleato di Vladimir Putin , che invia regolarmente truppe a combattere nella guerra contro l’Ucraina .

Le autorità del Kazakistan hanno detto di aver iniziato a esaminare diverse possibili versioni di ciò che era accaduto, incluso un problema tecnico, ha riferito l’agenzia di stampa russa Interfax.

Il pilota aveva deciso di effettuare un atterraggio di emergenza dopo un attacco di uccelli.

Dopo l’incidente, Ilham Aliyev, il presidente dell’Azerbaigian, stava tornando a casa dalla Russia, dove avrebbe dovuto partecipare a un vertice mercoledì, ha riferito l’agenzia di stampa russa RIA.

Ramzan Kadyrov, il leader della Cecenia sostenuto dal Cremlino, ha espresso le sue condoglianze in una dichiarazione e ha detto che coloro che vengono curati in ospedale erano in condizioni estremamente gravi e che lui e altri avrebbero pregato per la loro rapida guarigione.